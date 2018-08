Pareja revela que un cambio de boletos los salvó de morir en accidente en Izabal - Emisoras Unidas

Un autobús tipo pullman protagonizó un aparatoso choque contra un tráiler en horas de la madrugada del domingo.

El choque que ocurrió en el kilómetro 214 de la ruta al Atlántico; en jurisdicción de la aldea El Jute de Los Amates, Izabal.

El incidente provocó la muerte de una pasajera y varios personas heridas, que fueron trasladadas por cuerpos de socorro a centros asistenciales.

El transporte pesado con el que chocó la unidad volcó y obstaculizó el paso, mientras que el bus quedó atravesado sobre la vía y el cuerpo de la víctima salió expulsado hacia el centro de la ruta; indicaron las autoridades.

Este fue el testimonio publicado por la pareja en redes sociales:

Salimos rumbo a Ciudad Guatemala abordando un bus de Transportes Litegua, ocupando los asientos números 11 y 12 hasta adelante donde desde que los reserve no quería pero lastimosamente ya no habían más.. iniciamos nuestro viaje sin embargo los asientos donde nos tocó eran reducidos, como algunos saben mario es de estatura alta, por lo que sus piernas quedaban incómodas al asiento, entonces le dije: si al llegar a la Aldea Entre Ríos no sube ningún pasajero buscamos un asiento más atrás.

Por lo que así fue, al pasar entre Ríos e incluso llegando a la Aldea de Champona le dije: Amorcito anda atrás y si hay lugar nos cambiamos, bendito y alabado sea mi Señor encontró los últimos 2 asientos del bus libres, según observé llegando a la Aldea Tenedores nos cambiamos de lugar, ya cómodos nos quedamos dormidos.

A eso de las 2:05 am un fuerte sonido e impactando con los asientos delanteros nos despertamos dándonos cuenta del gran accidente en el que estábamos.. al llegar a los asientos donde estábamos antes y ver cómo estos habían quedado añadiendo que en los asientos donde estábamos antes quedaron pegados todos los cables de luz, en ese instante abracé a Mario, lloramos y dimos gloria a Dios por habernos librado, por habernos cambiado de lugar, no fue nadie más que su amor, fue mi Señor quien nos abrazó y nos sigue abrazando con su gran misericordia. Mario tiene una pequeña abertura en su quijada y yo en mi pómulo un raspón e hinchazon así también otros dolores mínimos…

Nos unimos al dolor de los familiares de las personas que fallecieron, Mario y yo optamos por ayudar a algunos heridos, en especial a la Sra. Emely Salguero quien falleció llegando al Hospital de Zacaca y a su hija Emily Morales estuvimos en todo momento con ellas, se que Dios nos puso como Ángeles para ellas y otros heridos, hicimos todo lo que nuestras fuerzas nos permitieron, ahora solo oramos por nosotros, por los heridos y por las almas de las fallecidas, les pedimos que se unan a nuestras oraciones. 🙏🏼