Pareja se casa en concierto de Foo Fighters - Emisoras Unidas

Los conciertos de Foo Fighters suelen caracterizarse porque generalmente algo loco no sucede, ya sea una aparición en vivo de Rick Astley, John Travolta, o un doppelgänger de Dave Grohl.

La última rareza que se desarrolló en un set de la banda fue un matrimonio real. Los compromisos son bastante comunes en los conciertos; pero ceremonias reales, no tanto. Esto sucedió en un concierto en Dallas el 21 de abril, cuando Belinda Marie Ramos y Tony Rosales se casaron durante “Everlong”, una de las canciones más populares del vasto catálogo de la banda.

Hey @foofighters big shout out for being the band at your wedding . Thanks a million to the staff at the starplex pavilion for helping our dreams come true #foofighterswedding #bestfoodayever #davegrohl #foofighters pic.twitter.com/ioq9Sunj4p

— Belinda Marie Rosales (@BeLLaHMaReE) April 23, 2018