Video: Detienen a hombre que agredió a mujer en París - Emisoras Unidas

Un hombre sospechoso de haber golpeado a una mujer en plena calle en julio en París y cuya agresión fue publicada por la víctima en un video que se volvió viral, fue detenido el lunes por la noche.

Marie Laguerre, de 22 años, denunció el 25 de julio en Facebook cómo un hombre la abordó con “ruidos/comentarios/silbidos/movimientos de lengua sucios de una forma humillante y provocadora”.

“Entonces, le solté: ‘cierra el pico’ (…) Yo no tolero este tipo de comportamientos. No puedo quedarme callada y nosotras ya no podemos callar”, escribió.