Pastor hace comentario atrevido a foto de Nicki Minaj y causa indignación

Un pastor en Memphis, Tennessee publicó una observación sexual explícita en una foto Instagram de Nicki Minaj.

William Henry Dewberry III, un anciano de la Iglesia de Dios en Cristo, que aparece en Instagram como un “Hombre Temeroso de Dios y Soldado Jubilado de los EE.UU.”, escribió “Me encantaría comer su botín @nickiminaj”, debajo de la sexy Instantánea, junto con una serie de guiños de emojis.

Dewberry ha presentado una refutación, que sugiere que la cuenta pertenece a un imitador.

Desde entonces se acercó a sus amigos en Facebook, pidiendo ayuda para informar de la cuenta.

“Santos, necesito tu ayuda”, escribió Dewberry en el post, que desde entonces ha sido puesto en privado en su página.

“Alguien creó una falsa página Instagram bajo mi nombre. No sé quién hizo esto. ¡Pero, esto necesita darse de baja cuanto antes! ¡Que alguien reporte esto inmediatamente! Yo no creé esto. Ya tengo una página de Instagram, y ésta no soy yo”, aseguró.