Patrulla Fronteriza EEUU: Guardia Nacional no pisará la frontera con México - Emisoras Unidas

Los soldados de la Guardia Nacional de Estados Unidos destinados a apoyar a la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso (Texas) vigilarán por aire y harán trabajo de “inteligencia” pero no pisarán la frontera con México, informaron hoy fuentes oficiales.

Ramiro Cordero, vocero de la dependencia federal, aseguró que los militares no serán vistos en la zona fronteriza de Nuevo México y parte del suroeste de Texas, fronteriza con Chihuahua (México), a menos de que se les pida ayuda para labores mecánicas.

“Es una cosa que quiero clarificar, que si nos están dando apoyo mecánico y se descompone una troca (camión), a lo mejor vas a ver a un soldado caminando en los límites de la frontera, pero poniéndole la grúa al vehículo para jalarlo”, afirmó.

Dijo que desde años atrás, los miembros de la Guardia Nacional han dado apoyado aéreo a la Patrulla Fronteriza en la región del vecino estado de Nuevo México, no así a lo que corresponde a Texas en el sector de El Paso. “Hasta el momento es así, pero no quiere decir que no pueda cambiar”, agregó.

El 11 de abril, la Patrulla Fronteriza en este sector confirmó que una avanzada de la Guardia Nacional ya estaba lista en la región para definir la estrategia de vigilancia, tal como lo ordenó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo a la información de la Patrulla Fronteriza, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, las tropas apoyarán en el desierto de Nuevo México y en el valle bajo de Texas.

La Patrulla Fronteriza ha dicho también que los soldados no podrán detener a los indocumentados.

El comisionado adjunto de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Ron Vitiello, y el jefe de Patrulla Fronteriza Sector El Paso, Aaron A. Hull, presentaron el 13 de abril en El Paso la estrategia de activación del despliegue de la Guardia Nacional en la región.

En el informe se dijo que las tropas realizarían labores de ingeniería, reparación y mecánica, así como labores de inteligencia, de comunicaciones y tareas administrativas.

El Departamento Militar de Texas informó hace dos semanas que se enviarían más de mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México y que el despliegue había iniciado el 6 de abril con 250 de ellos.

Las medidas han sido aplicadas después de que el presidente Trump ordenara el despliegue de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad fronteriza con más de cuatro mil soldados.

Según estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza, el número de arrestos de unidades familiares indocumentadas en el sector de El Paso disminuyó en un 57 por ciento entre octubre del 2017 y marzo de 2018, comparado con el año anterior, mientras que las detenciones de menores de edad sin compañía bajaron en un 34 por ciento.

