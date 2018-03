Pekín en alerta por tormenta de arena que aumenta contaminación del aire - Emisoras Unidas

El índice de calidad del aire en Pekín (China) se situó hoy en niveles considerados peligrosos debido a una tormenta de arena procedente de Mongolia que ha envuelto a la capital china en una nube de polvo y contaminación y ha reducido de forma considerable la visibilidad.

La concentración de partículas PM10 (de unas 10 micras de diámetro) alcanzó los 1.988 microgramos por metro cúbico, por lo que el servicio meteorológico de Pekín decidió emitir a primera hora del miércoles una alerta azul, la de menor gravedad.

También mantuvo la alerta naranja por el smog, la segunda más grave, ya que las partículas PM 2,5 en el aire (las más pequeñas y nocivas) se situaron cerca de los 200 microgramos por metro cúbico en el área urbana.

Las autoridades advirtieron de que la alerta se mantendrá durante toda la jornada en las regiones del norte del país, donde este tipo de tormentas son un fenómeno habitual cada primavera debido a la proximidad de desiertos como el de Gobi.

#China issues blue alert for sandstorms, forecasting sandy and dusty weather in northern regions on Wednesday. Dust and sand have brought low visibility in #Beijing this morning pic.twitter.com/lallh8Tc4a

— CGTN (@CGTNOfficial) 28 de marzo de 2018