¡Perrie Edwards "asusta" al salir a la calle sin maquillaje! - Emisoras Unidas

¡Causó asombró entre sus fans!

Perrie Edwards parecía otra persona cuando decidió cortar una figura más discreta al salir con sus compañeras de banda de Little Mix en Kensington, Londres el viernes.

Sin maquillaje, la cantante, de 24 años, salió sin sujetador para la salida casual que puso énfasis en su piercing en el pezón.

Perrie demostró estar dispuesta a tomarse un descanso del brillo y el glamour mientras vestía su físico en un poli ceñido.

El número recortado fue muy ligero, poniendo el foco en la perforación de su pezón.

Perrie agregó a la apariencia discreta al renunciar a su glamour habitual de maquillaje.

La estrella abrazó sus rasgos naturalmente mientras disfrutaba de una larga conversación con Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson y Jade Thirlwall.

Perrie completó la apariencia con un par de corredores casuales de raso negro que cayeron al nivel del tobillo.

Optando por la máxima comodidad, la cantante de Shout Out To My Ex optó por los entrenadores negros con suela blanca.

El largo cabello rubio de Perrie fue cubierto por una elegante gorra negra y complementó el outfit con pendientes de plumas de oro.