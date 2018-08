Piqué admite que no soporta a Maluma - Emisoras Unidas

Shakira y Gerard Piqué parece que están teniendo serios problemas por causa de Maluma, a quien se asegura, el futbolista catalán no soporta.

A raíz de su colaboración musical en el tema ‘Clandestino’, surgió una muy buena amistad entre Shakira y Maluma, incluso siendo blanco de algunos rumores de que su amistad podría llegar a ser algo más, cosa que está exasperando cada día más a Piqué, quien ya está muy molesto por todo lo que se dice de su mujer y el cantante.

Según el Diario Gol, Shakira ya no sabe qué hacer para que su marido no haga caso de chismes, pero el nuevo video de Maluma ‘Mala Mía’ no ayuda en mucho, ya que lo muestra con una imagen misógina, divirtiéndose con varias chicas, y termina en la cama con ellas.