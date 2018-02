Piqué calla a la afición del Espanyol luego de que insultaran a Shakira y a su hijo - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

El defensa del Barcelona decidió callar a la afición del Espanyol después de que insultaran a su pareja e hijo. Esto sucedió ayer.

El momento

“Que insulten a mi familia sí que es una falta de respeto” dijo el defensa para justificar su acción.

El central del Barcelona dijo que lo que es una falta de respeto es “que insulten a su familia”, después de que se le haya recriminado que mandase callar a la afición del Espanyol en el RCDE Stadium tras marcar el gol del empate (1-1).

“Que insulten a mi familia es faltar el respeto. Mandar a callar a la gente es una cosa del juego. Es lo mínimo que podía hacer después de todo lo que ha pasado”, afirmó.

“¿Mi gesto? Falta de respeto es que me denuncien por decir el Espanyol de Cornellá, porque es una obviedad, y no denuncien a su afición por insultar a mi familia. ¿Cuernos? (en la celebración). No hago cuernos. Mandé callar, es lo mínimo que podía hacer”, manifestó Gerard.

Cuando marcó el gol del empate para el Barcelona, Piqué mandó callar a la afición del Espanyol poniéndose el dedo índice en la boca. Después el jugador tuvo problemas con otros futbolistas.

Sobre la tensión en el partido, Piqué dijo: “Los jugadores siempre tenemos responsabilidad por el juego y por todo lo que pasa. Somos personas, reaccionamos por lo que pasa en el terreno de juego. Hay un límite y si los que mandan, son propietarios del club, no dicen nada, no nos quedaremos callados”

“Siempre que venga aquí seré recibido de esta manera, no es algo que me preocupe muchísimo. A seguir compitiendo para ganar la Liga”, concluyó la pareja de Shakira.