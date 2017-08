Piqué explicó su verdad sobre el “Se queda”

Compartir Facebook

El central del Barcelona, Gerard Piqué, compareció en rueda de prensa en la previa de la ida de la Supercopa de España que el equipo azulgrana disputará contra el Real Madrid.

“No me siento engañado. Ahora que todo ha pasado, os puedo explicar todo. Él ya en la boda de Messi tenía la idea de marcharse, como bien dijo Dani. El día que yo hago el tuit del se queda, sé al 100% que se va. Lo hago porque es mi última bala. Él se enfada conmigo, aunque luego lo arreglamos. Creo que no debemos juzgar a Neymar. Ha tomado su decisión, que es valiente. Ha dado un rendimiento extraordinario. Nunca sabremos cuánto costó, pero seguro que fue menos de los 222 kilos que ha dejado en la caja”.

“Ni me arrepiento ni me siento engañado. Todo lo que hago en redes tiene un sentido. Yo quería ayudar a este club a retener a un jugador único. Sabía que era una decisión tomada hace tiempo. A mí Ney no me ha decepcionado. Hay jugadores que se declara en rebeldía, que no se presentan, y él luchó hasta el final. Sabía que se iba en el Clásico y lo dio todo, pudiendo lesionarse. Ha defendido la camiseta como ninguno. Creo que vivimos en un mundo en el que la gente está triste y le gusta criticar mucho. El ejemplo está en las redes. Todo el mundo expresa rabia y tristeza y esto se demuestra en cómo se ha criticado y juzgado a Ney, a su padre y a sus amigos. Si sus amigos tienen un salario, si su padre tiene un salario, será porque a alguien le ha interesado y el club lo ha permitido. ¿Cuántos de aquí os iríais de aquí a la competencia por más dinero?. Cada uno toma sus decisiones en su vida y no debemos juzgarlos por ello.