Policía dispara contra hombre en club de golf de Donald Trump - Emisoras Unidas

La Policía de Florida, Estados Unidos, disparó esta mañana contra un hombre en el Trump National Doral Golf Club, un complejo propiedad del presidente de los Estados Unidos.

A primera hora de la mañana de este viernes, las Fuerzas de Seguridad, recibieron una llamada de emergencia, alertando sobre disparos en dicho club.

Juan Pérez, director de la policía de Miami-Dade, manifestó que el hombre estaba gritando frases contra Trump y colocó una bandera estadounidense sobre el mostrador del vestíbulo del hotel.

El funcionario añadió que el hombre estaba “disparando activamente” y durante un intercambio de disparos, resultó herido el atacante y un policía.

(1 of 2) #MDPD: The Florida Department of Law Enforcement is investigating a police involved shooting that occurred at the @TrumpDoral. Officers responded to a shots fired call where a male subject was shot by responding officers. pic.twitter.com/vT69t5tZOs

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) 18 de mayo de 2018