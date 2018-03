Policía hace que todos se rindan ante ella - Emisoras Unidas

Samantha Sepúlveda, quien es originaria de República Dominicana, se ha convertido en una sensación de Instagram debido a su impresionante figura, pero no solo eso, ya que aparte de ser modelo, la joven es policía en Nueva York, Estados Unidos.

Con 294 mil seguidores, Sammy comparte regularmente con sus seguidores diferentes fotografías en bikini o en lencería, pero a parte de esta faceta en el modelaje, tiene más de 10 años haciendo valer la ley y encerrando en la cárcel a los delincuentes que se atreven a merodear “La Gran Manzana”.

Sepúlveda asegura que no es fácil para ella que muchos medios quieran entrevistarla o que hayan paparazzi afuera de la estación policiaca en la que trabaja.

Sammy no acostumbra compartir imágenes portando su uniforme en redes sociales, pero cuando lo hace, sus fans se emocionan.

La última foto que subió de policía recibió más de 20 mil ‘likes’.

“¡Feliz Día de la Mujer!… No suelo subir fotos con mi uniforme, pero eso no quiere decir que no ame mi trabajo, tengo mis razones para hacerlo. Dios los bendiga“, escribió junto con la imagen.

Aparte de presumir sus curvas en diminutos atuendos, Samantha es experta en artes marciales y manejando armas de fuego.

Su carrera de modelo comenzó apenas hace tres años, cuando la descubrieron en la calle y comenzó a modelar ropa de diseñador y trajes de baño.