Ponle sal y pimienta a tu sexualidad - Emisoras Unidas

Sabemos que a la hora de tener pareja y querer explorar tu sexualidad, quieres buscar cosas, tips y consejos para llevar al máximo tus sentidos y disfrutar de todo el placer que puedas. Es por eso que te traigo estos ítems ¡Atrévete!

Haz un trío

Formar un trío es una de las fantasías sexuales más comunes. Pero, a pesar de eso, sólo un pequeño porcentaje de la población lo ha practicado alguna vez. Ahora bien, si quieres hacerlo, mejor que estés soltero o tu pareja no esté involucrada, a no ser que el tercero en discordia sea un absoluto desconocido. Mezclar amor, amistad y tríos no es una buena idea, pues es muy complicado evitar los celos y la paranoia, por muy bien que lo hayas pasado durante el acto.

Dale al Pegging

Muchos hombres se espantan ante la idea de practicar el ‘pegging’ que no es otra cosa que dejar que la mujer, con ayuda de un arnés, sea la que penetre. Se trata de una actividad que sigue siendo tabú para muchas parejas, pero los heterosexuales que lo han probado (y no han tenido ningún tapujo en confesarlo) coinciden en que el placer es infinito.

Haz el ‘cowgirl’ al revés

La postura de la vaquera no es otra que la clásica de “ella arriba”, de la que todo el mundo hace uso. Pero el ‘reverse cowgirl’ es mucho menos habitual, pese a ser una postura especialmente interesante. Lo único que tiene que hacer la mujer es darse la vuelta: el hombre continúa en la misma posición (tumbado boca arriba) pero la mujer en vez de mirar hacia él lo hace hacía fuera, dejando que el afortunado tenga acceso a su culo (algo que abre infinitas posibilidades). La mujer, además, tiene mucho más espacio para (volviendo al punto dos) jugar con los genitales del hombre.

Ve porno con tu pareja

Ver porno con tu amante es una manera fantástica de obtener ideas para mejorar tu vida sexual. Es cierto que algunas de las cosas que hacen en las películas pueden ser un tanto fantasiosas, pero muchas otras son realizables. Y, en cualquier caso, no es un mal preliminar para ir calentando la situación.

Compra lubricante de sabores

Todos sabemos que, en ocasiones, el sexo oral puede ser molesto para el que da, pero con estos lubricantes se elimina de inmediato el mal olor o sabor que puede estar asociado a esta práctica, llevando la práctica a otra dimensión. Ahora bien, tiene una pega: sólo sirve para hacer felaciones, pues puede causar infecciones en la vagina.