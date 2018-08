¿Por qué Ángel Cabrera, José Márquez, Eduardo Soto y Wilson Pineda no fueron convocados? - Emisoras Unidas

¿Por qué Ángel Cabrera, José Márquez, Eduardo Soto y Wilson Pineda no fueron convocados?

Compartir Facebook

Twitter

Este jueves se anunció la lista de convocados para los partidos ante Argentina y Ecuador, pero Cabrera, José Márquez, Soto y Pineda no fueron convocados

La FEDEFUT hizo oficial la lista de jugadores que harán la gira por los Estados Unidos, para los encuentros amistosos ante Argentina y Ecuador, en la que destaca la convocatoria de jugadores como Ricardo Jerez, José Manuel “Moyo” Contreras, Cristian Jiménez y Carlos Gallardo.

Entre las grandes ausencias están las de Ángel Cabrera y Eduardo Soto de Cobán Imperial; Wilson Pineda y José Márquez de Guastatoya, los cuatro estuvieron convocados para los amistosos ante Cuba en el estadio Nacional Doroteo Guamuche Flores y en el Mario Camposeco.

#SelecciónNacional | Ángel Cabrera, Eduardo Soto, Wilson Pineda y José Márquez no fueron convocados para los partidos ante Argentina y Ecuador, por problemas con sus visas. pic.twitter.com/SlEwEh4AW5 — Mynor Sandoval (@MynorSandoval08) 30 de agosto de 2018

La razón por la cual no fueron convocados, es por que no tienen visa, ayer tenían programadas las citas en la Embajada de los Estados Unidos, pero no acudieron ya que tenían partidos con sus equipos en la Liga Nacional, los príncipes azules visitaron la cancha del estadio El Morón ante Iztapa y los pecho amarillo disputaron su encuentro en Quetzaltenango.

José Márquez y Wilson Pineda estuvieron hace poco en suelo norteamericano, por la gira que realizó el campeón nacional en dicho país, pero solamente les autorizaron un ingreso, por lo que tenían que renovar la visa.