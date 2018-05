¿Por qué Kim Kardashian visita la Casa Blanca? - Emisoras Unidas

La estrella de “reality shows” de televisión, Kim Kardashian, llegó a la Casa Blanca el miércoles para conversaciones sobre la “reforma carcelaria”, según afirmaron funcionarios de la presidencia estadounidense.

Kardashian ingresó a los terrenos de la avenida Pennsylvania 1600 con un traje negro y tacones de aguja amarillos.

Se esperaba que la mujer de 37 años se reuniera con el asesor Jared Kushner, quien encabezó los vacilantes esfuerzos de la Casa Blanca por la reforma de la justicia penal.

No se supo si Kardashian se encontraría con su compañero de televisión, el presidente Donald Trump.

Kardashian, conocida por su presencia en la televisión, ha pedido la liberación de Alice Marie Johnson, una mujer de 62 años que ha estado en prisión durante más de dos décadas por un delito no violento relacionado con las drogas

La liberalización de las sanciones penales para este tipo de delitos había sido una prioridad para la administración del presidente demócrata Barack Obama, pero no logró obtener el apoyo del Congreso.

El gobierno de su sucesor, el republicano Donald Trump, ha optado en cambio por un endurecimiento de las sanciones penales.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de mayo de 2018