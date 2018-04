Por qué repito los mismos patrones con mis parejas? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Debemos entender que los patrones son dinámicas de acción y reacción que se repiten porque nos identificamos con un determinado rol, es decir, que tu rol se convierte en parte de tu identidad.

Una comparación muy sencilla pero muy acertada podría ser: es como si llevaras tanto tiempo haciendo el mismo papel en una obra de teatro que, al terminar la temporada, ya no pudieras dejar a tu personaje a un lado, y eso es precisamente por lo que es tan difícil dejar de repetir el mismo patrón con tu pareja, porque se convierten en una parte de tu identidad.

Si no lo ves, no podrás cambiarlo. He aquí varios tipos de roles:

La sumisa y el abusador:

Este guión consiste en que la mujer, cuyo objetivo es mantener la relación en armonía a cualquier precio, se dedica a aguantar cualquier “mal” trato que el hombre le haga. La mujer dócil tiene miedo al conflicto y cree que “siendo buena” conseguirá arreglarlo todo.

2. La salvadora y el bad boy:

En este guión la mujer considera que con su amor podrá cambiar a su hombre.

3. La cuidadora y el enfermo:

Es una mujer que ya tiene como valor o como rasgo de su personalidad la voluntad altruista de ayudar a los demás.

4. La responsable y el desmotivado:

Este tipo de rol en la pareja lo llevan a cabo mujeres con cierto éxito personal y profesional, ellas asumen sus responsabilidades y también las de sus parejas.

5. La amante y el no disponible:

Este juego se estructura entre aquellas mujeres que tienen una relación sentimental con un hombre casado y con hijos o que ya tiene otra relación.

6. Mujer madre – Hombre hijo

Este rol en la pareja lo realizan mujeres que ven al hombre como a un niño al que educar.

¿Cómo cambiar los patrones?

Los buenos actores y actrices son aquellos capaces de realizar diferentes papeles y apropiarse de sus personajes que varían de película a película.

Esta es la manera de romper los patrones redundantes. Es decir, si eres muy responsable empieza a olvidarte de algunas de tus responsabilidades, si eres cuidadora, empieza a pedir que te cuiden a ti y elije un día o unas horas para “no” cuidar a nadie. ¿Que vas de mujer madre? empieza a olvídate intencionalmente de algunas cosas como prepararle sus cosas o la cena, etc. Haz algo DIFERENTE Y OPUESTO a lo que sueles hacer.

Practicando con el tiempo llegará el momento en el que puedas elegir qué papel quieres representar, porque eso querrá decir que ya no estás atrapada por tu guión, sino que estás por encima de él.

Te habrás convertido en una buena actriz y ya no te quedarás atrapada en tu papel sino que podrás flexibilizar tu relación.

Y después de leer esto, ¿estas lista para iniciar la nueva puesta en escena de tu rol en la nueva relación?

