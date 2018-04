¿Predijo la Biblia el conflicto en Siria? - Emisoras Unidas

Estados Unidos, Inglaterra y Francia bombardearon Siria la madrugada de este sábado, y en redes sociales se hizo viral la imagen de una cita bíblica que advierte la situación de Siria.

La cita difundida en las redes sociales recoge el versículo 3, del capítulo 17 del Libro de Isaías: “Todo el reino de Siria dejará de existir, al igual que la ciudad de Damasco; además, las ciudades del norte, que son el orgullo de Israel, se quedarán sin murallas. Yo soy el Dios todopoderoso y juro que así será”.

El sacerdote Samuel Bonilla, conocido en redes sociales como el Padre Sam, explicó que se debe analizar el contexto, pues en el Antiguo Testamento tiene muchas profecías, las cuales en su mayoría ya se cumplieron.

El Libro de Isaías se escribió aproximadamente entre el 750 al 680 antes de Cristo y ocurrió en otro contexto.

En este sentido, cuando el texto habla de Siria y Damasco, se refiere a ese periodo histórico.

“Esta profecía se cumplió, porque el Imperio Asirio dejó de existir”, dijo el Padre Bonilla, y destacó que este imperio no tiene una relación directa con la Siria moderna.

Video just now from friends in #Damascus of blasts on #Barzeh district visible from their balcony. #SyriaStrikes pic.twitter.com/49BGgTEbB4

— Rasha Elass (@RashaElass) 14 de abril de 2018