Presidente del Congreso dice que alcalde Arzú no ha visto a diputado Chacón en los últimos cinco años - Emisoras Unidas

Luego que saliera a luz un audio donde supuestamente aparece la voz del parlamentario oficialista Byron Chacón, y donde se menciona de la posible captura de diputados, así como un lugar de protección que brindaría el alcalde capitalino Álvaro Arzú, el presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú Escobar, comentó que “el alcalde de la ciudad de Guatemala no ha visto a Byron Chacón como en 5 o 6 años”.

#EUCongreso | "No he escuchado el audio de Byron Chacón. Mi padre, el alcalde, no ha hablado con Chacón desde hace cinco años” dice Álvaro Arzú Escobar. Vía: @FcoPerez_EU pic.twitter.com/EU00VgZBxK

