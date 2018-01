Presidente Jimmy Morales resalta en Zacapa las cinco cosas que prometió - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Se acerca el 14 de enero, fecha en la que el presidente Jimmy Morales cumplirá dos años al frente del Gobierno, y desde ya, empieza a dar a conocer sus logros, los mismos que serán expuestos en el documentos que se traslade al Congreso de la República.

“Cinco cosas prometí”, indicó Morales durante su gira por el departamento de Zacapa, y de nuevo, hizo referencia a los avances durante su gestión.

Los cinco ejes a los cuales Morales hace referencia son: transparencia, lucha contra la corrupción, salud, educación y seguridad).

Presidente Jimmy Morales dice que el Gobierno no ha tolerado la corrupción.

Morales ejemplifica con un tonel de agua las soluciones a los problemas del país

Morales le preguntó a los asistentes congregados en la actividad de Zacapa: “¿Quién se puede tomar un tonel de agua?… Yo sí, pero poco a poco”, e indicó que así se solucionarán los problemas del país. “Nadie lo puede hacer de un solo golpe”, añadió el Presidente.

Tras visitar dos estaciones policiales, que fueron inauguradas este día, Jimmy Morales comentó: “Ya me dormí en una de las literas y se descansa sabroso. Ojalá no digan que me dormí ahí también”.

Con información del periodista Lester Ramírez / Foto Gobierno de Guatemala