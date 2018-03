Presidente palestino Mahmud Abás llamó a embajador de EE.UU. "hijo de …" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Jerusalén – El presidente palestino, Mahmud Abás, llamó al embajador estadounidense en Israel, David Friedman, “hijo de perro” y “colono”, en un discurso anoche en Ramala, confirmaron hoy a Efe miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

“Sí, el presidente dijo eso anoche en la reunión de la OLP”, aseguró Wasel Abu Yusef, miembro de la organización, que añadió que lo hizo en respuesta a la afirmación de Friedman de que los asentamientos judíos de Cisjordania son parte de Israel.

Arremete contra traslado de embajada

Abás arremetió también contra el plan de Estados Unidos de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y la decisión de la Administración de Donald Trump de dejar de financiar a la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas que atiende a los refugiados palestinos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respondió a los comentarios de Abás: “El ataque de Abu Mazen (apodo de Abás) al embajador de EEUU, David Friedman, lo dice todo. Por primera vez en docenas de años la Administración (norte)americana ha dejado de mimar a los líderes palestinos. Aparentemente la sorpresa de toparse con esa verdad les ha hecho perder la cabeza”, recogió hoy el diario Haaretz.

Esperan expansión de Israel

El pasado septiembre el Departamento de Estado estadounidense se distanció de los comentarios de Friedman, quien dijo en una entrevista que Israel ocupaba “solo un dos por cierto de Cisjordania” y que “se esperaba” que se expandiera a la zona conquistada en la Guerra de los Seis Días, de 1967.

Los anteriores gobiernos de EE.UU., tanto demócratas como republicanos, a lo largo de los años se refirieron de modo consistente a Cisjordania como territorio ocupado y denunciaron a Israel cada vez que construía nuevos asentamientos.

Trato igualitario

Ziad Abu Zayad, cercano a Abás, dijo en la radio de Ejército israelí que el presidente trata a Friedman del mismo modo que el embajador trata a los palestinos.

“Friedman se comporta como si fuera el representante de los colonos de Beit El. No se comporta como el embajador de EE.UU. Y la gente lo trata del mismo modo en que él se comporta. En diplomacia y relaciones entre estados no hay lugar para los insultos. Pero esta persona no actúa como un diplomático”, criticó.

Con información de Agencia EFE