Darwin Oliva primera baja de Sanarate

El Deportivo Sanarate ya no contará con los servicios del delantero hondureño nacionalizado guatemalteco, Darwin Oliva.

Este miércoles se confirmó la salida de Darwin Oliva, quien llegó al equipo celeste este Apertura 2017 luego de su corto paso por el Deportivo Petapa, su mejor momento en nuestro país fue con Municipal en sus primeros años donde logró salir campeón con el conjunto escarlata.

Oliva asumió problemas personales que no le permiten estar al cien por ciento con el club, presentó su renuncia ante la junta directiva ya que no se encuentra bien físicamente y no le gustaría cobrar bajo esa condición.