Prince Royce quiere empoderar a la mujer con su música - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Prince Royce tiene muy claro que la mayor parte de su público es femenino y es a ellas a quienes dedica temas como El Clavo, una canción que invita a las mujeres a empoderarse y tomar decisiones importantes sobre su vida.

“En general, estamos viviendo momentos muy raros en todo, en la política, en lo social, en las redes sociales, en la vida de las personas con el bullying, vemos lo que está pasando con las mujeres y todas las denuncias de acoso o abuso sexual en el trabajo; mucha gente tiene la mala interpretación de que si una canción es urbana va a tratar de mujeres y sexo, pero no es así. Un género no determina el contenido de una canción.

Dile que se jodaaaaaaaa #ElClavo Una publicación compartida por Prince Royce (@princeroyce) el 11 de Jun de 2018 a las 11:37 PDT

“Mi público es mayormente femenino y siempre tengo en mi mente el pensamiento de cómo ser parte de lo que la gente quiere escuchar, pero sin perder mi esencia y con El Clavo fue una forma de encontrarlo. El mensaje no es algo que haya vivido, pero es algo que vemos todos los días en las noticias, mucha gente o muchas chicas a veces to­man decisiones equivocadas de quedarse con parejas que las maltratan de forma física o mental, las razones pueden ser diversas, pero en una relación cuando las cosas ya no funcionan es mejor terminarlas. La canción tiene ese mensaje, empoderar a la mujer cuando una relación ya no funciona y decir ya basta”.