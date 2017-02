Caso Stalling: No debemos pagar un salario a quien está sujeto a la ley

Redacción Emisoras Unidas

Julio Rivera Clavería, ex viceministro de Gobernación y exintegrante del Consejo de Ministerio Público (MP), así como Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), estuvieron presentes en el programa A Primera Hora para analizar el caso de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling.

También participó por la vía telefónica la exmagistrada de la Sala Quinta de Apelaciones, Claudia Escobar, quien aseguró que “es una situación crítica para el país que los magistrados se vean involucrados en procesos penales”.

Los invitados comentaron la actuación de Stalling durante su captura, los agravantes que podrían surgir en su contra derivado de la portación de arma, haber amenazado a las autoridades que intentaban aprehenderla y los comentarios que hizo respecto de la situación actual de la CSJ y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Los tres coinciden en que Stalling Dávila no debería estar cobrando su salario, que no cabe medida sustitutiva por su actuar y que debe encarar la justicia como cualquier ciudadano.

He aquí el resumen:

#EUStalling "Son cosas totalmente diferentes", resalta Rivera sobre la comparación que hizo Stalling entre la Gestapo y la CICIG. pic.twitter.com/Y6hRCdKFTC — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 9, 2017

Julio Rivera Clavería

Cooptación de la Cicig y del MP contra la justicia: “Creo que se extralimitó en hacer planteamiento de esa magnitud, no creo en una cooptación del MP y la Cicig. Uno de los grandes problemas es que el sistema de justicia ha estado cooptado por las redes criminales desde hace muchos años”.

El proceso en que se ha entrado es de limpia y mejora del sistema de justicia. El costo y el peso que se tiene que pagar es muy grande. Este es un proceso… es largo y determinado si se van cumpliendo etapas. Hay que ver, claro, cómo ha funcionado y cómo debería funcionar”.

“Eso no implica que el trabajo del MP y de la Cicig sea bueno… no se ha resuelto el problema. La justicia tiene grandes debilidades y problemas, y no es fácil solucionarlo de la noche a la mañana. Quien crea que los problemas se van a solucionar en el corto plazo, está equivocado”.

#EUStalling Rivera menciona que es "complicado hacer un planteamiento" sobre que la corte se va a caer, como dijo Stalling. pic.twitter.com/RZNwebnHey — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 9, 2017

“Este es un trabajo de mediano y largo y plazo, como el propio combate a la corrupción y al crimen organizado. Las estructuras están ahí, no han sido desmanteladas totalmente”.

“¿Que la Corte va a caer? Es complicado hacer una afirmación de esa magnitud, primero porque uno no puede transgredir la ley. La CSJ debe cumplir el periodo para el cual fue electa. Lo que sí creo, es que hay es una división muy marcada internamente que no permite que se puedan tomar decisiones en beneficios del propios organismo”.

“Al final, el tema es de sobrevivencia. Hay crisis en los tres poderes, pero particularmente en la CSJ. En el tema de las magistraturas y de los juzgados tendrán que seguir trabajando con apego a la ley”.

#EUStalling "Ella estaba muy alterada emocionalmente, no estaba preparada para estar del otro lado de la justicia, dice Rivera. pic.twitter.com/l3q9XWeGB1 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 9, 2017

“El uso de una pistola es problema para Stalling. Las personas suelen tener reacciones emocionalmente distintas. Según mi experiencia, cuando se ha capturado a grupos y estructuras, todo mundo reacciona de diferente forma: unas lloran, otras disparan. Este caso es complicado, porque con portar el arma y haber amenazado a la policía, corría el riesgo de que los agentes que querían detenerla, dispararan. Ahora tuviéramos una magistrada muerta. Hay que revisar como está ella emocionalmente”.

“¿Comparar a la Cicig con Gestapo? No. Son totalmente diferentes. Quien haya leído cómo funcionaba la Gestapo, ésta era una policía de choque y represiva, y política, además. La Cicig es un organismo con profesionales de investigación criminal, que tendrán problemas internamente, seguro. El hecho de no tener control de la autoridad guatemalteca, les permite hacer algunas cosas… algún tipo de abuso fuera de la ley que debería ser controlado por las propias autoridades de la Cicig. En conclusión: La comparación no es válida”.

#EUStalling Rodenas dice que "cooptación de Estado es otro tipo de injerencias. La justicia ha actuado de forma equilibrada". pic.twitter.com/ufcBGFZVWu — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 9, 2017

Nery Rodenas

“La CSJ ha tenido muchos tropiezos. El hecho de que otros magistrados hayan sido procesados anteriormente afecta la credibilidad de la justicia en Guatemala. Todos los guatemaltecos tenemos la obligación de presentarnos ante una situación de un juzgado, no digamos una magistrada”.

“No podemos medir a todos los magistrados con la misma vara, pero esto debilita la administración de justicia en el país. Estamos enmedio de la elección de un presidente de la CSJ, hemos visto cómo se ha desarrollado el proceso y no hay consensos”.

“Este tipo de actitudes nos lleva a cuestionar sobre la ética, el razonamiento y el fundamento que deben tener los magistrados en resoluciones de casos que han estado conociendo”.

“En la vida política nacional advertimos un debilitamiento no solo en la CSJ, también en los otros poderes. Hay una falta de gobernabilidad y una falta de aplicación de la justicia”.

#EUStalling pese a estar en ley que Stalling continúe devengando su salario como magistrada "no es justo", concluye Rodenas. pic.twitter.com/I6PQ2cVHTK — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 9, 2017

“Haber utilizado una pistola, amenazar a la Policía… hacer algunos comentarios… algunas podrían rayar en delito. Una amenaza frente a un poder del Estado, ante una posibilidad de desarticulación, es como a tratar de debilitar uno de los poderes del Estado. En el Congreso también utilizó un instrumento de utilería: El reloj de arena. Este tipo de actitudes son penosas”.

“Si vamos un poco más atrás, es necesario llamar a la responsabilidad de las personas que tienen que escoger a los magistrados. De ver si estas personas están en realidad capacitadas para poder asumir”.

“No es justo que los guatemaltecos sigamos pagando a una persona que está sujeta a la ley”.

#EUStalling Rodenas dice que la actitud que tuvo que tomar la magistrada Stalling era ponerse a disposición de la justicia. pic.twitter.com/UNTrK2w81O — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 9, 2017

Claudia Samayoa

“Es una situación crítica para el país que los magistrados se vean involucrados en procesos penales. El año pasado, el día en que Blanca Stalling, estando en el poder, capturan a su sobrino, a su hijo, a su cuñada… solicitamos su renuncia, pero no se dio. Un año después vemos las consecuencias. Existen las pruebas grabadas en que ella quiso incidir en un proceso legal”.

“¿Cómo podemos confiar en la justicia si sus cabezas fueron electas por sus vínculos políticos? Existen presiones sobre los jueces por parte de los superiores cuando hay casos de su interés”.

“Respeto de que en el futuro la Corte va caer… Es difícil pronosticarlo. Habría que repetir las elecciones de magistrados y eso no va a pasar. Los magistrados han visto a otros que han querido beneficiar a grupos de interés y han tenido sus consecuencias”.