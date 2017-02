Villagrán: No somos una preocupación para el presidente Donald Trump

Redacción Emisoras Unidas

El exembajador de Guatemala en Estados Unidos (EE.UU.), Francisco Villagrán De León, estuvo como invitado en el programa A Primera Hora, para analizar las perspectivas geopolíticas del país frente a las nuevas disposiciones del gobierno de presidente de Donald Trump.

Villagrán De León también ha sido embajador del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), Canadá, Alemania y Noruega. En la actualidad es profesor visitante en la Universidad George Washington, EE.UU.

Al diplomático guatemalteco no le preocupan, por de pronto, las acciones que podrían asumir las autoridades norteamericanas respecto del tema migratorio, ni de las políticas de apoyo relacionadas con la Alianza para el Desarrollo, y con el Triángulo Norte.

A continuación, sus aportes:

¿Será Guatemala una preocupación para Trump?

No somos una preocupación central del presidente Donald Trump ni del Gobierno de EE.UU. Posiblemente eso es mejor. Generalmente nos ponen mucha atención cuando somos un país problema y representamos dificultades en las que ellos tienen que asumir algún papel.

¿Cómo estamos respecto de los asuntos relacionados con el Triángulo Norte?

Lamentablemente hasta ahora su posición ha sido negativa y cerrada en cuanto al tema de migración. Desde su campaña anunció la posibilidad de realizar deportaciones masivas. En realidad, es imposible que pueda deportar a 11 millones, eso no es realista.

Trump nombró al gene3ral John Francis Kelly como responsable de la seguridad internade EE.UU. Eso no lo veo como algo negativo. El general Kelly tiene experiencia como jefe del Comando Sur, conoce Centroamérica, las dificultades que hemos tenido en el tema migratorio, sabe de la economía, la seguridad y de la justicia en Guatemala. En fin, él tiene la responsabilidad legal en EE.UU. sobre la política migratoria.

¿Y Guatemala está haciendo algo al respecto?

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raún Morales, estuvo en Washington la semana pasada, lo que indica que hay interés. Se pudo reunir con el general Kelly, lo cual constituye un contacto valioso para Guatemala, para refrescarle nuestros problemas.

¿Cómo ve la propuesta de que el presidente de México no tendría que haberse reunirse con el de EE.UU.?

La relación entre EE.UU., y México está pasando por momentos difíciles. Las declaraciones de Trump han sido desafortunadas, algunas hostiles. Esta no es la forma de comenzar la relación con un país vecino, que tomó la decisión histórica de integrar su economía a la de EE.UU.

En todo caso, creo que se nos podría presentar un escenario diferente en Washington si hubiera una nueva oleada de menores no acompañados. En EE.UU. eso representa un problema no solo migratorio, sino humanitario. Toca la conciencia de los americanos, que no quieren que se deje desprotegidos a menores que llegan a buscar a sus familias.

El expresidente de EE.UU. Barak Obama rompió record en deportaciones.

En el caso de Trump no lo veo como parte de las acciones inmediatas. Con el nuevo secretario de seguridad interior, el general Kelly, habrá mayor grado de racionalidad y sensibilidad política. No habrá aumento de deportaciones, como se temía, pero van a continuar.

¿Cuál debería ser la posición del canciller respecto del Estatus de Protección Tempral (TPS, pos sus siglas en inglés)?

La gestión para que nos den el TPS, debe continuar. ¿Qué posibilidades se tienen? Por ahora es difícil ver que encontremos receptividad ante las nuevas autoridades. Tenemos que hacer el mejor esfuerzo, conscientes de que no hay un ambiente favorable.

La embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, llegó con los tacos por delante.

Es muy preocupante la actitud con la que ha entrado la administración de Trump a la ONU. Es hostil. Es difícil describirla de otra forma. Es preocupante porque debilita a la ONU, la amenaza de recortar el presupuesto a la organización tiene un efecto sobre diferentes funciones sobre mantener la paz a nivel internacional.

Ha dicho que la ONU no contribuye en nada… que es muy burocrática.

A pesar de las dificultades que encuentra un para operar en países en conflictos, la contribución que ha hecho la ONU en operaciones de mantenimiento de la paz, de facilitadora de contactos, se reconoce como un aporte fundamental. Es cierto que hay muchos conflictos que no se han podido resolver, pero no se puede responsabilizar a la ONU por eso.

Hay misiones de Nacciones Unidas en diferentes países africanos donde hay enfrentamientos serios, enfrentamientos armados. En Sudán del Sur, que se separó de Sudán, el conflicto continúa. Naciones Unidas sigue trabajando allí, tratando de encontrar contados entre ambos países. Si la ONU no previene una escalada en los conflictos, no lo va a hacer nadie más.

En asuntos ambientales

También es preocupante. El área de protección ambiental es una responsabilidad asumida por todos los países, unos más que otros. Estados Unidos firmó el Convenio sobre al Cambio Climático (Cop21).

Obama dijo que no se iba a construir un oleducto, pero Trum ya revirtió esa decisión. El oleoducto se va a construir y afecta a comunidades de indígenas. Representa una amenaza para el ambiente, se ve como gesto desafiante, de abandono de sus compromisos en materia de protección ambiental y le da la espalda a comunidades indígenas de su país

Trump y Cuba

Lo que se ve en el corto plazo es un enfriamiento de la relación y de un nuevo proceso de diálogo de intercambio de la situación interna de Cuba y del papel que ha jugado en el ámbito internacional que ha sido constructivo. En años pasados tuvo un papel de estar alimentando conflictos.

¿Qué significa carrera diplomática en Guatemala?

Ha cambiado mucho. Yo soy diplomático de carrera, y no el único. Hay un buen grupo de embajadores y diplomáticos de carrera. Les han dado la oportunidad de cargos altos. La percepción de que el Presidente quita a los profesionales, diplomáticos de carrera, y pone a sus amigos, no lo veo mucho.