A cada clavo su canción: “Un galón por favor – Los Fabulosos Tuc -Tuc

Y es increíble que en nuestro país sube de precio todo, pero no a penitas si suben los salarios; y una de las cosas que han estado afectando no solo a Guatemala sino a otros países como México, es el incremento al galón de gasolina; y si sube la gasolina, sube todo. Así que The Chapuz Records, invitó a los Fabulosos Tuc-Tuc, para interpretar una hermosa parodia, al estilo chapín

El Chapuz

“Para arreglarle el día”