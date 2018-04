Pronostican que en abril el planeta Nibiru chocará con la Tierra y acabará con la vida humana - Emisoras Unidas

Los teóricos de la conspiración han despertado nuevos temores de que el mundo terminará tan pronto como este mes.

Según esta teoría el sol, la luna y el planeta Júpiter se alineen en la constelación de Virgo el 23 de abril para provocar la segunda venida de Jesucristo, conocida como el Rapto. En la misma noche, también se dice que el sistema planetario mitológico, conocido como Planeta X o Nibiru, aparecerá en el cielo.

Los teóricos dicen que la mujer en el pasaje es Virgo, donde se afirma que el sol y la luna se alinearán.

Meade se ha referido a esta primavera como una “convergencia de fin de días”.

Pero antes de prepararse para el apocalipsis, vale la pena señalar que Meade y otros precursores del fin del mundo han predicho incorrectamente el fin del mundo.

En septiembre, la NASA se vio obligada a negar los rumores de Armageddon cuando comenzaron a circular teorías de conspiración que sugerían que Nibiru, también conocido como el planeta de la muerte, se estrellaría contra la Tierra y acabaría con toda la vida.

Esta teoría de un planeta díscolo – también conocido como “Planeta X” – se volvió tan prolífica que la NASA publicó una declaración para confirmar que no era cierta.

La declaración decía: “Varias personas están ‘prediciendo’ que el mundo terminará el 23 de septiembre cuando otro planeta colisione con la Tierra. El planeta en cuestión, Nibiru, no existe, por lo que no habrá colisión”, dijo la agencia espacial. “Nibiru y otras historias sobre planetas díscolos son un engaño en Internet. No hay base fáctica para estas afirmaciones. Si Nibiru o el Planeta X fueran reales y se dirigieran a un encuentro con la Tierra, los astrónomos lo habrían estado rastreando al menos durante la última década, y ya sería visible a simple vista. Obviamente, no existe.”