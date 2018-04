Publican retrato de supuesto delincuente pero los usuarios en las redes no perdonan - Emisoras Unidas

Las autoridades del condado inglés de Warwickshire, Reino Unido difundieron un retrato de uno de los sospechosos que tuvo lugar el 5 de febrero en la ciudad de Stratford-upon-Avon.

El asalto fue realizado por dos hombres que ingresaron a una vivienda de una mujer de 40 años y mientras uno trataba de distraerla, el otro buscaba objetos de valor. A los minutos los dos se retiraron con el dinero que encontraron.

Las autoridades lanzaron la imagen de los hombres pero lo que más llamó la atención fue a uno que le pusieron una boca “enorme”. Los usuarios de las redes sociales no perdonaron y empezaron a hacer memes, entre ellos lo compararon con el gato de Cheshire, otros en el protagonista de “Mi villano favorito”. Por el momento la policía sigue esperando poder capturarlos.

Mire acá algunos de los memes creados:

Have you checked Cheshire? pic.twitter.com/AyJsJsBNAi

Personally I’m still waiting for police to track down this villain.. pic.twitter.com/nQUIwjYYxo

— Joe Oliver (@joe_oliver) 3 de abril de 2018