Publican un anuncio porno en YouTube - Emisoras Unidas

Internautas denunciaron este martes que vieron una publicidad porno en YouTube, a pesar de que está estrictamente prohibido promocionar cualquier tipo de contenido para adultos en dicha plataforma.

Algunos usuarios de las redes sociales, que han expresado su indignación.

“YouTube, no estoy del todo seguro de cómo funcionan las reglas para los anunciantes, pero mi video estaba, literalmente, vinculado a uno de esos sitios porno de anuncios pop-up”, se ha quejado un usuario en Twitter.

“Literalmente hay PORNO en el lado izquierdo de mi pantalla”, exclamó otro internauta.

El citado anuncio aparecía antes de comenzar el video seleccionado para visualizar. Los usuarios se han indignado por el hecho de que YouTube les mostrara un video con un “porno leve”, y luego les dirigiese directamente a la página web de BongaCams (videochat sexual).

What the fuck???

How is this a YouTube ad?

There is literally PORN to the right side of my screen….

This is what YouTube allows to happen

while the rest of us face shit like demonetisation and age restrictions etc constantly

'Our site is flawless what are you on about'

WTF… pic.twitter.com/4PTglrHFu0

— Pixel (@_Shinyodd_) April 10, 2018