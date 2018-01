¡Pumpunea con tooodooo! - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Para que tengas un mejor Pumpum con tu pareja, tienes que leer estos consejos y ¡Pumpunea!

1. ¡Conócete!

Es simple: entre mejor te conozcas mejor podrás hacerle entender a tu pareja qué disfrutas y qué no y cómo te gustan las cosas. Es un ejercicio divertido pues su excitación y sus ganas de darte placer aumentarán con creces en la medida en que te vea involucrada.

2. La masturbación no es sólo para solteras.

Es simplemente divertido y puede ponerle un extra componente a tu sesión de sexo. Pueden hacerlo mutuamente sin dejar de estar conectados y a veces les en-can-ta.

3. Preocuparte por tener un orgasmo es la mejor manera de alejarlo.

Cuando tu mente te controla y te dices a ti misma, ‘No voy a llegar… concéntrate… … ¿qué me pasa?’, estás pensando, no sintiendo. Déjate llevar y verás como te relajas y lo disfrutas.

4. No finjas

No solamente estás perdiendo el tiempo sino que no le estás haciendo ningún favor a tu pareja. Si en vez de direccionarlo lo engañas con gemidos mientras piensas en la lista del mercado, él no tiene forma de saber que no estás disfrutando como deberías. De hecho, las mujeres que fingen en exceso son una de las cosas que ellos no soportan a la hora del sexo

5. No tienes que ser una experta…

No tienes que aprenderte el Kama Sutra de memoria para satisfacerlo. ‘Hay muchos caminos hacia el orgasmo masculino’, sostiene Kerner. Mientras prestes atención a sus reacciones y te abstengas de hacer movimientos que causen dolor (a menos de que él quiera) no tendrás queja alguna.

6. …Pero tampoco seas mojigata

Adiós a los días en que pasábamos más tiempo preocupadas que conectándonos con el otro a la hora del sexo. No se vale sentir que soltarnos demasiado es sinónimo de que somos fáciles y no somos material de calidad. No te avergüences nunca de disfrutar el sexo ni dejes que un hombre te haga sentir que está mal la forma en la que disfrutas. Si es así, más vale decir… “neeext”