Puso una cámara para saber quién le robaba todas las noches y lo que descubrió lo dejó sin palabras - Emisoras Unidas

Un joven quiso atrapar a un ladrón, que frecuentaba su hogar, y decidió colocar una cámara de seguridad.

Tras descubrir la sorprendente identidad del “delincuente”, el joven compartió su historia en Twitter.

Senthil Nathan, un joven de Chennel, India, narró en una conversación por Whatsapp con un amigo, que los objetos desaparecían y eran cosas como trapeadores y escobas pero, sobre todo, tapetes.

Resulta que el responsable de llevarse los tapetes era un perro que no tiene hogar y que, muy probablemente, le roba a Senthil con la única intención de tener algo que lo caliente por las noches.

Gracias a este inesperado final, el estudiante ya tiene más de mil retuits y cientos de comentarios preguntándole qué hará al respecto, aunque hasta ahora, todavía no responde.

Muchas personas le han sugerido que adopte al perrito o que lo ayude a encontrar un hogar y así, los dos ganarán, pues él dejará de gastar en tapetes y el animal tendrá un techo.

— St_Hill (@St_Hill) 16 de marzo de 2018