¿Qué es de la exconejita Playboy y viuda de Hugh Hefner? - Emisoras Unidas

El fundador de la revista Playboy falleció en septiembre del 2017 a la edad de 91 años después de sufrir un paro cardíaco. Su esposa de 31 años dice que no pasa un día sin que piense en él.

“Lo extraño todos los días. Él me enseñó mucho. Él me enseñó el amor. Él me enseñó la bondad. Fue muy amable con todos, por lo que dio la bienvenida a todos en su casa, no importaba con quién estabas.”