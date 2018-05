¿Qué escucha? ¿"Yanny" o "Laurel"? Este es el nuevo debate viral - Emisoras Unidas

Esa es la nueva interrogante que se ha hecho viral en las redes sociales.

La misma es un breve audio en el cual unas personas escuchan una cosa u otra, de manera similar a lo que hace tres años ocurrió con el color de un vestido.

Este viral se dio a conocer en la red social Reddit esta semana y desde entonces se ha difundido por todos lados. Algunos afirman que escuchan una palabra por un momento y luego la otra, o incluso ambas simultáneamente. No ha faltado quien diga que se trata de “magia negra”.

Rt News entrevistó a Jody Kreiman, investigadora principal del laboratorio de percepción de voz de la Universidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos, quien comentó que “los patrones acústicos para la pronunciación están a medio camino entre los de las dos palabras. Las concentraciones de energía para ‘ya’ son similares a las de ‘la’; ‘n’ es similar a ‘r’; ‘i’ está cerca de ‘l”, indicó. No obstante, advirtió que se necesitarían más análisis para resolver la discrepancia.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I

you can hear both when you adjust the bass levels: pic.twitter.com/22boppUJS1

— Earth Vessel Quotes (@earthvessquotes) 15 de mayo de 2018