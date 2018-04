¿Qué hombre es sexy? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

¿Cómo se supone que debe ser un hombre sexy?

Si quieres aumentar tu sensualidad y métodos de conquista, sigue estos ítems y seguramente tendrás más éxito.

1. Aroma.

El olfato vendría a ser para la mujer lo que la vista es para los hombres cuando se trata de buscar una pareja sexual. Puede influir en ellas el momento y la frecuencia con que deciden tener relaciones sexuales.



2. Complexión.

Las mujeres consideran más sexy a los hombres altos, pero no demasiado. Su cuerpo debe tener simetría, torso en forma de V, abdomen plano y tronco musculoso.

3. Voz.

El tipo de voz que a las mujeres les parece más atractivo es grave, lo cual en realidad está determinado en los hombres por los niveles de testosterona durante su adolescencia. Ellas tienen la idea de que una voz grave es indicativo de un cuerpo atractivo.

4. Personalidad.

La personalidad resulta fundamental para atraer a una mujer, por lo que ellas consideran que un hombre sexy también debe ser simpático y positivo, o sea con buen sentido del humor, además de mostrarse seguro y con confianza.

5. Forma de moverse.

A las mujeres les parece sexy un hombre que demuestra dominación del espacio. Debe tener un tipo de contacto físico un tanto “rudo” y mostrar interés en el contacto visual. Un plus, es que sepan bailar bien.

6. Enseñar piel.

Para ellas, tener un cuerpo atlético no sirve mucho si no se enseña un poco, dejando a la imaginación el resto del trabajo. Para ello, suelen preferir a los hombres que se muestran un tanto arrogantes pero no femeninos.