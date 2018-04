¿Qué le va a pasar al partido FCN-Nación? Fiscal Shaad y Manfredo Marroquín lo explican - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El Fiscal de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP), Óscar Schaad, y el presidente de la Junta Directiva de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, fueron invitados por el programa A Primera Hora, para conversar acerca de la posibilidad de que el partido oficial FCN-Nación sea cancelado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Ayer el MP y la comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron los resultados de una investigación que destaca que el partido que llevó a la presidencia a Jimmy Morales no reportó Q15 millones al TSE, los cuales fueron entregados por un grupo de empresarios.

Una parte de ese dinero corresponde a otra investigación que fue presentada el año pasado y que dio lugar a la solicitud de antejuicio contra el mandatario que fue engavetada por el Congreso.

De acuerdo con la Cicig, este es el género de riesgo que facilita la compra de influencias y conflictos de interés por parte del sector privado.

Los empresarios se presentaron públicamente, reconocieron su responsabilidad y ofrecieron disculpas públicas por su proceder. El fiscal Shaad afirma que sí, reconocieron su responsabilidad, pero eso no los desvincula de posibles procesos penales que pudiera seguir el MP en su contra.

ÓSCAR SHAAD

¿De qué se señala a los empresarios?

En 2015 la Fiscalía acompaña al TSE en el proceso electoral, se dan las auditorías por financiamiento electoral no declarado y se inician las investigaciones por financiamiento ilícito.

Se plantearon algunos antejuicios, porque las investigaciones eran parte de financiamiento anónimo. También se planteaba la hipótesis del financiamiento electoral que no fue fiscalizado y no fue detectado por el TSE.

Empezamos algunas diligencias para ver si había financiamiento que el TSE no hubiera detectado. Entonces sale caso Construcción y Corrupción, en donde algunos empresarios fueron condenados por financiamiento electoral ilícito.

Los empresarios se dan cuenta de que apoyaron a FCN y al candidato Jimmy Morales, y que podrían haber incurrido en financiamiento ilícito.

Se dice que el dinero fue a parar a los fiscales de mesa

Como Fiscalía estamos investigando. Hay puntos que debemos corroborar. La hipótesis es que fueron a dar a fiscales de meses. Cuando FCN informa al TSE, resulta que hay reportados Q103 mil para fiscales de mesa, pero hay unos Q7 millones 900 mil que no reporta.

Hubo trato especial para algunos involucrados

Entre las personas que fueron citadas, está el secretario adjunto primero del FCN. No se solicitó la orden de captura, atendiendo a los parámetros de responsabilidad, colaboración y grado de participación dentro del hecho delictivo.

Se trata de personas que se acercan y que no esperan a que el MP los busque. El MP premia esa actitud. Eso estamos haciendo.

¿El diputado Édgar Ovalle, que está en fuga, podría recibir esa condición?

Él está citado para declarar el 25 de abril… para declarar.

Ahora, ¿se solicitará el cierre del FCN-Nación?

Estamos en el proceso de investigación. Se dieron las declaraciones de algunos señalados y ahora vamos al TSE.

Se solicitará que el TSE conozca el proceso que llevamos para la eventual cancelación del partido. Hay un procedimiento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que deberá aplicar el TSE. Lo que procede es la cancelación del partido.

El proceso penal es independiente uno de otro. En este caso se hicieron las evaluaciones de colaboración, responsabilidad, participación y el derecho premiado. Lo que estamos haciendo es reparar el daño que se ocasionó de conformidad con los parámetros que encontramos.

Paulina Paiz Rivera y Olga Vitalia Méndez López, ambas con cargos de gerencia en Novaservicios, S.A., deberían repararlo con US $45 mil cada una, y Q2 millones 300 mil para la empresa Novaservicios. Pensamos para futuro. El dinero servirá para transparentar este proceso, que no se vuelva a dar financiamiento anónimo.

Además deberán promover un código de ética para que la empresa no vuelva a caer en este tipo de prácticas y para que los empleados conozcan qué es lícito y que no es lícito.

¿Y el proceso para los empresarios?

Las únicas dos personas que tienen un tema de colaboración las señoras Rivera ya Méndez. Se les ligó a proceso por financiamiento electoral ilícito. Por su colaboración se les otorgó un beneficio. Son las únicas a las que se les otorgará un beneficio.

Las personas que resulten responsables se tendrán que presentar a los tribunales. Podría ser un proceso abreviado. La condena en este tipo de casos es de 4 a 12 años de prisión y reparación digna.

Hay quienes se preguntan por qué se ensañan contra FCN, pero no contra otros partidos

La investigación que se inicio fue de tres denuncias: dos de la IVE y una del TSE. El MP debe dar cumplimiento a la investigación. Los tiempos procesales no dependen de nosotros. La agenda del Juzgado nos llevó a presentar la solicitud de primeras declaraciones para ayer. Eso no depende del Fiscal, sino de cómo se vaya desarrollando la investigación.

Diferencia de dinero ilícito y dinero lícito pero mal usado

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que existen dos fuentes de financiamiento electoral ilícito: Uno. Dinero proveniente de lavado de dinero del crimen organizado o hecho delictivo. Dos. Dinero de procedencia lícita, pero que de igual forma no se registra en las cuentas del partido y se oculta al TSE, que es el caso que estamos viendo ahora.

Las campañas eran un negocio

Hay investigaciones en curso. En casos donde había que plantear antejuicio, se plantearon. Nos liberaron dos procesos el de UNE y el de Lider; el de FCN está pendiente de resolución. No se descarta que haya habido gente que se agenció de dinero sin que esto pasara por el partido.

¿Qué certeza hay de que el dinero fue a parar a los fiscales?

Está la ruta del dinero, el listado de los fiscales a los que deberían entregar el dinero. Son 1 mil 300 fiscales, están las cuentas bancarias.

Según lo reportado por FCN se pagó Q30 a cada fiscal. Según lo que se descubre, fueron Q330 para cada fiscal. Es decir, hay Q300 que no fueron registrados por cada una de las personas. Ese es un punto que no fue reportado y está siendo investigado. Hay listados que se aportan a fiscales por regiones, departamento y municipios.

¿Cómo se evaluó el primer antejuicio… el de 2017?

Lo que evaluamos con el primer antejuicio fueron documentos de auditoría del TSE, informes de la IVE, reportes de transacción sospechosa. La auditoria daba cuenta de gastos en publicidad de FCN que no habían sido reportados. A Jimmy se le solicitó que reportada de dónde habían provenido ese dinero y no respondió.

MANFREDO MARROQUÍN

¿Cómo queda la imagen del presidente Jimmy Morales?

Lo que ha sido su imagen de siempre… poco seria, poco responsable… de que no tenía ni la menor idea de la responsabilidad que estaba asumiendo, desde el principio. Él ha actuado con total inconsciencia, con falta de responsabilidad durante toda su gestión.

Otra vez nos vuelve a poner en forma complicada en términos de ingobernabilidad. Ahora ya estamos próximos a conocer la otra cara de la moneda, de una tercera parte de financiamiento electoral ilícito. Ahora sabemos quiénes dieron el dinero y potencialmente quiénes lo recibieron; pero no quiénes se lo quedaron y para qué sirvió.

Jimmy Morales pone a una Presidencia debilitada. El nivel de aprobación del Presidente está cercano al CERO después de este escándalo.

Los financiamientos de otros partidos

Acción Ciudadana ha dado a conocer los números del financiamientos electorales desde 1999. Solo en 2011, en las elecciones generales, el partido patriota gastó Q215 millones, pero solo reportó Q16 millones; una diferencia de Q198 millones.

Ese año, el partido líder gastó Q141 millones, pero solo reportó Q27 millones; hubo una diferencia de Q114 millones.

Eso ya era algo institucionalizado. El problema es que no había un TSE con agallas para hacer cumplir la ley. Un Tribunal sin instrumentos que no tuvo el valor que tuvo que haber tenido. Eso es lo que están haciendo los actuales magistrados.

Este es un caso diferente

Ya hubo colaboración. Hay dos colaboradores eficaces. Los empresarios han reconocidos su error. Ellos ya habían tenido colaboración con el MP y la Cicig dando a conocer lo que habían hecho. Entonces no había a quién capturar.

Esta es la segunda parte de un financiamiento no reportado contra FCN por lo cual se solicitó antejuicio contra el Presidente el año pasado y que el Congreso no aprobó. El Congreso se encuentra ahora ante una situación complicada por eso.

Juan Alberto Fuentes Knight reclamó que a él no le aplicaron la misma prerrogativa cuando él también aportó datos por el caso Transurbano

Cada caso es distinto. Seguramente Juan Alberto llegó a Cicig y aportó detalles, pero en ese momento no había ninguna acusación formal. Él llegó a hacer lo que él hizo como Ministro, pero no estaba definida la acusación.

En este caso ya había dos colaboradores eficaces que habían descrito el universo de acusación.

Un gran significado histórico que los empresarios pidan disculpas, otras dicen que no fue justo que le dieran esa oportunidad

Estoy de acuerdo con que es un hecho muy importante para el desarrollo democrático del país y liberar de la cooptación del estado que los empresarios reconozcan que el financiamiento electoral ilícito ha hecho un daño al país. Ellos asumen que la cultura empresarial va a dejar esa práctica a un lado.

En la segunda parte, creo que una cosa es que públicamente pidan una disculpa y otra que eso signifique que no vayan a ser objeto de proceso penal. Es una actitud la que estamos valorando en este caso.

El financiamiento electoral es una caja negra del proceso electoral, porque guarda los negocios que se hacen. Hay que descubrirla, pero eliminarla para que todo sea transparente.

El vocero presidencial Heinz Hiemann dice que se trata de una investigación inconclusa y el diputado Javier Hernández que es tiene tinte político…

Estados personas son portavoces de defender lo indefendible. Ya hemos visto las lamentables intervenciones del portavoz presidencial, siempre enderezando la mentira y retorciendo la verdad.

Es muy malo que no sea el Presidente el que salga a enfrentar un problema en donde él era el jefe. Es triste para el país, que se hayan perdido otros cuatro años. Con esa actitud de negación de los problemas de la realidad, no hay forma que avance el país.

Desde el 1999 hemos publicado las cifras que reportan los partidos, respecto de lo que realmente reciben. Todo mundo ha jugado este juego. Este sistema así funcionó los últimos 30 años.

Elecciones atípicas

Las próximas elecciones, como las de 2015, se darán en circunstancias atípicas. En el caso del 2015 porque la salida del Presidente y de la Vicepresidenta obedeció a una corrupción pura y dura del mal uso del dinero del Estado. Era una cuestión distinta.

En este eso es porque los empresarios no querían que su nombre apareciera. ¿Por qué no querían aparecer? El electorado debe aprender que el cambio debe darse por la calidad de programas y no por simpatía de los candidatos.

El Congreso propuso reformas por financiamiento ilícito

El Congreso se está arriesgando a ser más impopular si saca alguna pieza que genera impunidad. El TSE, normalmente, su presupuesto sumamente bajo. Básicamente para funcionamiento, no tiene para invertir en nuevas unidades.

Necesitamos políticos que entiendan que hay que reformar la ley y reasignar recursos al TSE.

Otro antejuicio

Es un parte aguas para el Congreso. Con las evidencias que pudieran salir a luz, contundentes y claras, el Congreso no puede negar el antejuicio. Si lo hace, se arriesga a caer en los delitos de obstrucción a la justicia e incumplimiento de deberes. Ya no va a tener que actuar políticamente, sino legalmente.

