¿Qué significa la palabra "truhan"? - Emisoras Unidas

Acudiendo a la RAE y a la Fundación del Español Urgente (Fundéu), me encontré con que ‘truhan’ es un monosílabo, razón por la cual, como indica la Ortografía de la lengua española, salvo en los casos de tilde diacrítica, las palabras de una sola sílaba no se acentúan nunca gráficamente, tomando como ejemplo mes, bien, sol, me, ya, son, fe.

Otro dato adicional que terminó de disipar mi inquietud, es que palabras como truhan se consideran monosílabas a efectos ortográficos, aunque una parte de los hispanohablantes las pronuncien como bisílabas.

Si llegaste a este punto ya estarás totalmente familiarizado con este singular y curioso sustantivo de nuestro idioma, por lo que solo resta comenzar a usarlo en tus escritos y alocuciones, porque siempre es necesario trascender de la teoría a la práctica.

Tomado de: http://culturizando.com/conoces-la-palabra-truhan/

Autor: Carlos Javier Román, Culturizando.