¿Qué tan reales son los “Instagram Booty”? Famosa revela la verdad sobre ello - Emisoras Unidas

Blogger y modelo de fitness, Anna Victoria, revela la verdad sobre el Instagram Body.

Lo hemos visto un millón de veces: una modelo sensual posando en Instagram con una figura increíble.

Anna Victoria es conocida por su tonificada figura, sus entrenamientos intensos y sus publicaciones en las redes sociales.

Debido a sus intensos entrenamientos, Anna comentó que no le parece justo que algunas “modelos” luzcan una figura genial la cual es un engaño para la sociedad por lo que hablo sobre el Instagram Body.

Al publicar una imagen de lado a lado de ella detrás, las fotos son casi idénticas, a excepción de una pequeña característica. Su trasero parece un poco más completo en una imagen en comparación con la otra, lo que la hizo destacar en una sola publicación.

“Muchas de las fotos que ves en Instagram están flexionadas, empujadas, arqueadas tanto que en realidad duele”, escribió.

“Además de los pantalones de talle alto que acentúan una cintura pequeña y levantan el trasero también… hay muchas maneras de hacerlo ver 10 veces más grande en instagram que en la vida real, ¡y yo también lo hago! Me encanta posar y admirar el “Instagram Booty”, pero ese no es mi verdadero botín. Y estoy de acuerdo con eso. Lo que más me preocupó de crecer fue mi trasero. Siempre he sido más pequeño en la parte inferior e intento usar camisas largas para cubrirlo. Una cosa que me ha encantado de la forma física es la capacidad de esculpir tu cuerpo de varias maneras, pero solo puedes construir mucho músculo en tu trasero y debes flexionarlo para mostrarlo realmente”.