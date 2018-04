¿Qué usar para una graduación? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Si ya te vas a graduar y no sabes qué te vas a poner tienes que asesorarte y ver qué te puede quedar mejor, recuerda que vas a recordar este día especial por siempre, ¡¡Hazlo memorable!!

Sea cual sea tu opción final, ésta tiene que ser cómoda. Vas a pasar muchas horas con ese look, tanto en la ceremonia como en la fiesta de después. Evita que un conjunto incómodo te arruine la celebración. No debes sentirte disfrazada. Lo que lleves tiene que ser un fiel reflejo de tu personalidad.

Impón tu opinión sobre todas las demás. Sabemos que las madres y las amigas siempre intentan ayudar dando sus consejos. Agradece su ayuda pero no olvides que eres tú quien tiene la última palabra.

Una graduación no es lo mismo que una boda. Es importante tenerlo presente, por lo que puedes ir arreglada pero tampoco en exceso.

Intenta pensar a largo plazo. No selecciones el conjunto en función de las tendencias actuales, solo así evitarás el “por qué me puse eso” dentro de unos años.

Aquí te dejo algunas ideas para ayudarte:

1) El vestido largo es un poco más difícil usarlo en este tipo de celebraciones. Su largura lo hace mucho más formal, así que presta atención a la hora de elegir sus complementos o parecerá que vas a una boda.

Escoge líneas sencillas y vaporosas o un estampado suave de flores. Otra alternativa son los vestidos midi. Éstos son perfectos para las graduaciones, ya que te aportan elegancia sin llegar a la etiqueta.

2) El vestido corto es una elección segura. Que sea corto significa que su largura en por encima de la rodilla, no excesivamente corto. No olvides que ésta es una celebración académica y que por lo tanto, debes mantener cierto protocolo.

Por la mismarazón, olvida todo tipo de transparencias y lo apretado. Puedes elegir entre vestidos cortos con vuelo, rectos, con la espalda abierta… Busca la silueta que mejor se adapte a tu cuerpo.

3) El pantalón largo es para aquellas que quieran ir cómodas. Escoge tu favorito, ya sea palazzo, recto, de traje o de pinzas y añade una blusa. Si el conjunto es bastante sencillo, incluye algún accesorio para el pelo tipo joya y le darás ese toque especial al conjunto.

4) Otra opción puede ser el pantalón corto. Para conseguir un look elegante con esta prenda, te aconsejamos que lo combines con una americana. Si es demasiado corto, lleva una blusa cerrada al cuello para equilibrarlo visualmente.

5) Falda: Otra opción es usar una falda, tanto en su versión midi como corta (no excesivamente), no olvidemos que es un acto oficial. Las silueta de las faldas midi no puede ser más favorecedora, además de que está en tendencia.

6) Esmoquin: Es un clásico, pero eso no significa que no sea actual. Combínalo con una blusa de encaje y quedará fantástico. Anímate con algún color fuerte, este día es para pasarlo bien y divertirse. ¿Nuestro favorito? El total look en blanco, pura elegancia. Añádele algún complemento que llame la atención y tendrás un conjunto de 10.

7) Mono: Esta tendencia lleva varios años pisando fuerte en este tipo de acontecimientos y parece que no se quiere ir. ¿La razón principal? Su elegancia innata y que al tratarse de una sola pieza no te llevas demasiados quebraderos de cabeza.

A diferencia de las bodas, te recomendamos que no añadas cinturones demasiado pomposos a los monos. Con esta opción es muy importante que lleves un buen tacón, conseguirás que tus piernas se vean larguísimas.