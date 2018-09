"¡Qué vergüenza!", feligrés le grita a cardenal por abusos infantiles - Emisoras Unidas

Tensos momentos se vivieron en una iglesia católica de DC el domingo después de que un feligrés se enfrentara al cardenal Donald Wuerl.

Esto durante la misa mientras pedía oraciones por el Papa Francisco.

El video de un teléfono celular del periodista de EWTN Jason Calvi capturó a un hombre que gritaba “Qué vergüenza”.

LIVE in DC: Cardinal Wuerl speaks about the current crisis in the Church. https://t.co/XEN7LD8x5N

— Jason Calvi (@JasonCalvi) September 2, 2018