Quedarte en tu casa el fin de semana es más beneficioso para ti de lo que piensas - Emisoras Unidas

Llega el fin de semana, ¿qué te gustaría hacer? Probablemente salgas de fiesta, te encuentres con tus amigos y hagas lo que no tienes tiempo de hacer durante la semana. Pero hay una nueva tendencia que está arrasando con los millennials (¡y que hasta Emma Watson sigue!) y que consiste en aprovechar el fin de semana para hacer lo que no puedes en otro momento: nada.

Nesting es un término nuevo para describir una práctica tan vieja y conocida como quedarse adentro y no hacer absolutamente nada. Es hacer de tu casa un nido para estar tranquilo, cómodo y dedicarte a descansar sin mover un dedo. No es un descubrimiento nuevo, pero en un mundo competitivo y cansador, donde no hay un momento para la relajación, el acto de quedarse en casa no es solo un placer, es una necesidad.

Un nido por el fin de semana

Nesting puede significar muchas cosas: dedicar el día libre a cocinar tu postre favorito, leer un libro o mirar series con tu pareja. La idea es que no salgas de tu casa y hagas actividades tranquilas para recargar tus energías. Según el experto en bienestar, Prameet Kotak, «tomarse un tiempo se ha convertido en una parte importante del bienestar y la recuperación. Con nuestros cerebros y cuerpos siendo bombardeados con tecnología y socialización, el nesting nos permite recuperarnos dentro de nuestros hogares. Enlentece la vida y nos da una chance de ponernos en contacto con nosotros mismos».

Además de ser una chance de alejarse de las presiones del mundo exterior, también funciona como una especie de terapia. Es una buena forma de lidiar con el estrés, solo basta con apagar el celular y encontrar una actividad relajante. Esto no significa quedarse adentro todos los fines de semana, sino encontrar un balance entre las presiones del mundo exterior y el interior.

La mayoría de las personas trabaja, estudia y tiene muchas responsabilidades durante la semana y no puede dedicar tiempo para sí mismo. Anidar por un día puede ser la forma perfecta de cargar las energías para volver a la rutina con el pie correcto, y también es una oportunidad importante para estar en contacto con la persona más importante de tu vida: tú mismo. ¿Cuántas veces dejas a un lado tus necesidades por los compromisos del momento? Hacer una pausa y concentrarte en lo que tú necesitas es esencial para tu bienestar.

«Con la tecnología todo está disponible al instante. Los estilos de vida de las personas, los métodos de trabajo, etc, todo ha cambiado mucho en la última década. Así que, en este ritmo de vida tan rápido, una mente calma y serena es el único factor que determina el éxito y la felicidad verdadera», explicó el psicólogo Namrata Dagia al diario Hindustan Times.

Beneficios de quedarse en casa

Además de una pausa merecida, los beneficios del nesting son los siguientes:

Puede ayudarte a ahorrar

Te ayuda a desestresarte

Relajarse libera oxitocina, la hormona que nos hace sentir placer

Las ventajas tienen que ver, más que nada, con cuidar la salud mental. Sin embargo, no es recomendable quedarse encerrado en casa cada fin de semana. Salir con amigos y hacer actividades distintas también es importante para cortar con la rutina y vivir nuevas experiencias, pero a veces un momento de paz y tranquilidad viene bien.