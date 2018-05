Quedate en casa el fin de semana, segun la ciencia te estás haciendo un GRAN bien. - Emisoras Unidas

¿qué te gustaría hacer? en tu fin de semana, Probablemente salgas de fiesta, te encuentres con tus amigos y hagas lo que no tienes tiempo de hacer durante la semana. Pero hay una nueva tendencia que está arrasando con los millennials (¡y que hasta Emma Watsonsigue!) y que consiste en aprovechar el fin de semana para hacer lo que no puedes en otro momento: nada.

Nesting es un término nuevo para describir una práctica tan vieja y conocida como quedarse adentro y no hacer absolutamente nada. Es hacer de tu casa un nido para estar tranquilo, cómodo y dedicarte a descansar sin mover un dedo. No es un descubrimiento nuevo, pero en un mundo competitivo y cansador, donde no hay un momento para la relajación, el acto de quedarse en casa no es solo un placer, es una necesidad.

Un nido por el fin de semana