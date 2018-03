Queres cambiar de LOOK? estos son los pasos básicos. - Emisoras Unidas

Queres cambiar de LOOK? estos son los pasos básicos.

Compartir Facebook

Twitter

No hay pretexto para no hacerlos

Deberían poderse tomar vacaciones de una misma. Imagina unos cuantos días al año sin cargar con ninguna preocupación sobre tus asuntos personales y estar completamente libre de cualquier responsabilidad en tu vida.

Tienes dos opciones:

pensar que estás harta de ti y enfadarte dejándote caer en la rutina y el abandon.

2. atreverte a hacer algunos cambios para sentirte mejor. Si optas por la segunda opción, estos consejos son para ti:

Tiñe tu cabello de un color que jamás has usado

Un rosa fluorescente o un azul escandaloso NO es tan necesario, pero sí de ese color que siempre has pensado en ponerte y te has detenido por miedo a cómo se te verá.

Reducir el tamaño de tu cabello no es una decisión que puedes tomar a la ligera, por lo que quizá debas esperar para hacerlo.

Cambia tu delineado

Tu delineado modificará el aspecto de tu rostro por completo, pues tus ojos lucirán más grandes o más pequeños según cómo lo hagas.

–

Atrévete a hacer la perforación que quieres

Donde vos querrás!!!

En la nariz, la ceja o los labios, una perforación puede hacerte lucir con un aspecto más atrevido y auténtico. ¿Cuántos años más dejarás pasar para decidirte a hacerlo?

–

Pierde el miedo a las extensiones

No es necesario que tengas el cabello muy corto para usar extensiones. Incluso largo puedes agregar algunos mechones de colores, esto te dará volumen y un aspecto totalmente diferente. pero siempre mira que sea el todo adecuado.

–

Modifica tus colores básicos de maquillaje

Otra tonalidad de blush y juega con más colores para tu labial. Si eres de las que no se pone ni un poco de sombras, inténtalo, y si te maquillas mucho, disminúyelo.

Cambia tu línea de cabello

Tan simple como real: poner la línea de tu cabello del centro a un lado hace que las facciones cambien debido a que las proporciones se modifican según la caída del cabello.

–

Ponte algo que creas que “no va contigo”

Si eres de las que siempre lleva jeans, intenta con vestidos o faldas. Si siempre estás con estas prendas, puedes intentar con pantalones. Ponte justo lo que pienses que “nunca usarías”.

–

Cambio de cejas y pestañas

Un cambio de diseño de cejas —hacerlas más pobladas o más delgadas— o unas extensiones de pestañas cambiarán tu mirada por completo. Pruébalo. TE LO RECOMIENDO

–

motivate con planes de ejercicio (si no lo haces)

El hacer ejercitarte te hace sentir diferente y mas llena de vida, el plantearte métodos nuevos físicos te motivara a proponerte mas metas y obtener esa figura que deseas o que perdiste por5 algún motivo.

Haz nuevos planes

La felicidad embellece. Si además de procurar tu aspecto físico procuras tu bienestar emocional, verás cómo empiezas a ver cambios en el exterior. Proponte hacer nuevas cosas, sal a lugares que no has visitado, platica con personas desconocidas.