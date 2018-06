Queres que tu relación sea perfecta? Tenes un problema se llama TOCR - Emisoras Unidas

Las relaciones pueden ser una fuente de estrés. Preocuparse por si esa persona es la ideal, por si en verdad será tan grandiosa como pensamos o si en serio nos amarán lo suficiente. Es normal, e incluso saludable, que las parejas tengan dudas y se detengan a reconsiderar su romance. Pero cuando esas inquietudes te agobian al punto de impedirte funcionar y de disfrutar del amor, puede que estés ante un caso de TOCR.

TOCR son las siglas del Trastorno Obsesivo Compulsivo Relacional. Este desorden se caracteriza por presentar síntomas de un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) desencadenados por una relación íntima. Conceptos como “el alma gemela” o “el único / la única para mí” incrementan estos pensamientos, porque motivan a las personas a creer que sus relaciones deben ser perfectas para ser valiosas.

¿Qué hacen las personas con TOCR?

Detallo algunas de las señales más comunes del TOCR:

Poner a prueba tu relación de manera constante, al comparar a tu pareja con otras personas (amigos, conocidos, famosos, etc.) o tu relación con la de algún conocido.

Enfocarte demasiado en las imperfecciones físicas o de personalidad de tu pareja.

Sentirte inseguro la mayor parte del tiempo de que esa otra persona no sea la mejor para ti.

Necesitar aprobación constante, tanto de ti como de los demás, de que tu relación es buena.

Evitar ver series o películas románticas por miedo a que te demuestren que tu romance “no es perfecto”.

La Fundación Internacional del Trastorno Obsesivo Compulsivo (IOCDF, por sus siglas en inglés) explica que esta conducta suele aparecer durante el inicio de la etapa adulta, y pueden generar problemas tanto con la pareja actual como dificultar el establecimiento de un compromiso en el futuro. También es común que el TOCR llegue después de enfrentar una situación importante, como el matrimonio o convertirse en padre. Las causas varían de persona a persona.

A grandes rasgos, existen dos tipos de TOCR: el centrado en la pareja y el centrado en la relación. El primero se refiere a las preocupaciones que se enfocan en la otra persona, como: «¿y si no me atrae lo suficiente?, ¿qué tal que no es tan inteligente como creía?». La segunda categoría conlleva dudas acerca de la interacción con el otro, como: «¿nuestra relación irá por buen camino?, ¿nos amaremos lo necesario?».

De acuerdo con estudios realizados por la IOCDF, esta condición afecta a personas con o sin un TOC previo, y sus efectos pueden impedirles llevar una vida normal. Acudir a terapia con un experto es la mejor manera de enfrentar este trastorno. Con ayuda profesional, el paciente podrá identificar si alguna de sus preocupaciones tiene bases fundamentadas o si sólo eran manifestaciones de sus pensamientos obsesivos.