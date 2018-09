Queres ser feliz? te dejamos en esta nota consejos que debes empezar y aplicar. - Emisoras Unidas

La vida está hecha para ser experimentada con alegría. A menudo creemos que no merecemos tener una buena vida y ser felices. Sin embargo, la felicidad es una elección. No es algo que nos pase y sobre el que no tenemos ninguna decisión ni influencia.

3. Olvida el drama

No haz un drama de todo lo que te sucede en la vida. Deja de poner la atención en todo lo que es malo, de lo que puedes compadecerte o conseguir simpatía. Deja también de dar tanto a los demás, en lugar de dártelo a ti mismo. Antes que nada, llena tus propios agujeros vacíos. Mientras estás en ello, deja de leer todo el drama de los medios de comunicación que no tiene nada que ver contigo. No hay nada más que pueda ayudarte con el drama que detenerlo. El drama basado en el miedo no da la felicidad.