¿Queres una relacion estable? bueno te invitamos a enviar nudes... - Emisoras Unidas

Una encuesta reciente encontró que es saludable enviar y recibir nudes. Y nada hay más importantes que la salud. Sin embargo, debes tener cuidado de que lo que haces no sea ilegal. El sexting es penado cuando se usa como medio de extorsión, se comparten imágenes sin consentimiento y sobre todo cuando involucra menores de edad. Si cumples con eso… es hora de ponerse saludable.

Hay una manera correcta de hacer las cosas, y si es así, tal parece que no solo es muy divertido sino saludable para las parejas que lo practican. La encuesta/estudio, encontró que quienes envían y reciben nudes son más felices en su relación… quién lo diría, ¿no?

El estudio se realizó tras encuestar a más de 2,000 europeos y estadounidenses, hombres y mujeres de 18 años en adelante. Como todos saben, esta práctica se ha vuelto extremadamente popular porque solamente se requiere de un teléfono con cámara y listo.

En la encuesta se les preguntó qué tan seguido mandan fotos, qué partes del cuerpo son las que se fotografían, y qué tanto mejoró su vida sexual con esta práctica.

La encuesta mostró que esta práctica no es solo para adolescentes aunque son los que más lo practican. Esta gráfica muestra la distribución por edades y continente:

En cuanto a las partes del cuerpo que son más fotografiadas, tenemos que menos de un 25% mostró su cara en una foto que envió a su media naranja o a una pareja potencial. Los pechos son básicamente los más populares en las fotografías femeninas y los hombres son más proclives a enviar fotos de sus genitales.

Sin embargo, los hombres se inclinan más a enviar desnudos completos a diferencia de las mujeres.

En cuanto a la satisfacción que conlleva esta saludable práctica, el estudio encontró que quienes envían fotos más seguido tienen un nivel de satisfacción sexual mucho más alto que el resto. De quienes lo hacen a diario, el 61% dijo estar “muy satisfecho”; quienes lo hacen cada semana se dijeron “muy satisfechos” también; al igual que quienes lo hacen varias veces al mes.

En cuanto a fotos no solicitadas, debes tener mucho cuidado ya que es considerado un delito. Las mujeres tienen el doble de posibilidades que los hombres de recibir una foto no solicitada. Si pasas una foto a otra persona que no te fue enviada a ti también tendrías problemas con la ley, y en mucho mayor grado si las fotos son de menores de edad. Así que ya lo sabes, primero la salud.