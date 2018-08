¿Quiénes bajan más rápido de peso, los hombres o las mujeres? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

¿Alguna vez has deseado comer y no engordar? ¿O al menos engordar, pero bajar de peso rápido? ¡Por supuesto que sí! Más de alguna vez lo has pensado, me imagino; pero lo que acabo de encontrar por internet me dejó pensando en lo afortunados que son los hombres…en este aspecto.

Resulta que, según la ciencia, el sexo masculino tiene más facilidad para bajar de peso que las mujeres; al menos eso dicen las conclusiones de una investigación asociada a una dieta saludable. Y además de bajar rápidamente de peso, los hombres también obtuvieron otros beneficios para su salud como: frecuencia cardíaca más baja, menos grasa corporal y una disminución del riesgo de contraer diabetes.

¿Pero cuál es la razón? Dicen los expertos que es por su composición corporal, ya que tienen más músculo y una tasa metabólica más alta que las mujeres. Además tienen más grasa viceral, y cuando la gente pierde grasa visceral, y esto mejora su tasa metabólica, y ayuda a quemar más calorías.

Por otra parte, las mujeres tienen más grasa subcutánea, que es la grasa alrededor de los muslos, la parte trasera y las caderas; y si perdemoseste tipo de grasa, no mejoran nuestros factores de riesgo metabólicos porque no es metabólicamente activa.

Así que, afortunados los caballeros que pueden bajar más rápido de peso que nosotras.

