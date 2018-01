¿Quieres aprender a vivir aquí y ahora? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

¿Sabes qué es realmente vivir aquí y ahora? Sí, estar en el presente sin estar obsesionados en el pasado, ni en el futuro; y sí, es cierto…debemos trabajar por nuestras metas, pero no dejar de vivir el presente por eso.

Además los expertos aseguran que vivir el presente es la mejor manera de quitarnos la angustia y la ansiedad, y para ser felices y disfrutar la vida…debemos de enfocarnos en el aquí y ahora. Los recuerdos nos pueden llevar a padecer depresión, y el futuro ansiedad.

¿Quieres aprender a vivir aquí y ahora? Los expertos nos recomiendan.

1. Olvida el pasado: Bueno, en realidad no se olvida, pero se canaliza evitando de esa manera que nos siga afectando. De hecho, en nuestro pasado tenemos material que nos sirve para trascender, así que no se trata de dejar a un lado todo, solamente lo que no nos sirve. Si recordar algo no te afecta negativamente, hazlo, pero si te hace infeliz o te quita la paz…trata de evitarlo.

2. No temas al futuro: ¿Por qué temerle al futuro? Sí, es cierto…no sabemos lo que va a pasar, pero eso también mantiene la aventura de vivir. Además, vivir en el aquí y ahora nos ayuda a nutrirnos y prepararnos para mañana. Eso sí, evitemos vivir con ansiedad por miedo al futuro, el miedo nos paraliza.

3. Agradece lo que tienes: Ser agradecidos es muy importante. Debemos valorar lo que tenemos, y obviamente queremos buscar algo más, queremos trascender…pero a veces por ir detrás de esto, nos olvidamos de las bendiciones que tenemos. Cada día podemos hacer una lista de todo aquello por agradecer, realmente somos muy afortunados.

4. No planifiques todo: Es muy buenos ser personas organizadas, pero dejarse llevar por lo que no planificamos también es muy bueno, además esto nos ayudará a disfrutar el proceso, no solamente la meta en sí. Disfrutemos entonces el recorrido.

