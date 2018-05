¿Quieres aprender a vivir el presente? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Si quieres aprender a vivir el presente, sigue estos consejos de los expertos.

Vivir el presente no es fácil, bueno…en realidad se les facilita más a unos que a otros, sin embargo es algo que todos deberíamos poner en práctica. Sin embargo, a veces es un poco complicado hacerlo. Las carreras del día a día, las preocupaciones, el trabajo, los estudios…muchas situaciones pueden ser los detonantes de mantener un estado de ansiedad o depresión al recordar el pasado o pensar mucho en el futuro.

Si este es tu caso, sigue estos consejos.

1. “Tómate un par de minutos al día para respirar de manera consciente. Date cuenta de cómo inhalas y exhalas aire”. La respiración es milagrosa y maravillosa, nos tranquiliza y nos ayuda a mantenernos en el presente.

2. “Mírate en el espejo, pero no poses, obsérvate, las expresiones de tu rostro, tu postura, la forma de tu cráneo”. Observar…¿cuántas veces nos detenemos a observar realmente? Y sobre todo a nosotros mismos; y no sólo eso, observemos lo que nos rodea.

3. “Saborea cada bocado de lo que comes. Evita comer “a las carreras”, mastica despacio, identifica los sabores y disfrútalos”. Sí, es cierto, a veces tenemos poco tiempo para hacerlo, pero tratemos al menos de dedicarle a los tiempos de comida, lo que se merecen.

4. “Escucha música. No de fondo mientras realizas otra actividad, escúchala y no hagas más que eso: escuchar”. ¿Lo has podido hacer? Generalmente mientras escuchamos, pensamos en otras cosas o hacemos otras cosas, así que es un reto que vale la pena hacer.

5. “Lee un libro. En papel. Lejos del Internet. Y sin ver tu celular cada 5 minutos”. ¿Puedes hacerlo? Aunque sea difícil, hazlo.

6. “Sal a caminar, elige un trayecto conocido pero observa con atención a tu alrededor. Te sorprenderá cuánto pudes descubrir”. Y una vez más, la invitación esta hecha…deja a un lado el celular y desconéctate de lo demás.

7. “Lleva un diario. No necesitas escribir mucho ni todos los días pero procura anotar las cosas importantes”. Esto también te da constancia, te ayuda a vivir cada minuto y centrarte en el presente.

8. “Ponte una meta al día”. Sí, es posible ponerse una meta al día, por ejemplo sonreír más y quejarte menos.

9. “Ayuda a alguien en una tarea manual”. Lo que sea, desde coser un botón, hasta barrer una habitación.

10. “Medita. Como ya hemos mencionado, la meditación es distinta para cada quien, descubre cuál es la ideal para ti”. Sí, la meditación es sumamente curativa, nos ayuda a estar bien y mantener el equilibrio a nivel físico, mental y emocional.

Quizá en un inicio te cueste un poco llevar a cabo esto, sin embargo hoy es un buen día para empezar. Luego, se convertirá en un excelente hábito para ti.

Fuente: https://bit.ly/2rAcvH1