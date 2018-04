¿Quieres mejorar tu autoconfianza? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

¿Qué tanta confianza tienes en tu mismo? ¿Te aceptas con tus fortalezas y debilidades? ¿Te das permiso de equivocarte y aprender de tus errores? Son tantas preguntas las que nos podemos hacer, sin embargo la más importante de todas es: ¿Cuánto realmente te amas? Si crees que necesitas precisamente mejorar tu autoconfianza, los expertos nos dan algunos consejos.

1. Elige bien a tus amigos y aléjate de los tóxicos: ¿Con qué tipo de amigos te relacionas? ¿Que tipo de gente está a tu alrededor? Es muy importante relacionarnos con personas que aporten a nuestra vida, que sumen…no que nos quiten energía, o que nos hagan sentir mal. Así que, si es momento de alejarnos de algunos por nuestro propio bien, debemos hacerlo.

2. ¡Haz ejercicio! Es realmente delicioso hacer ejercicio, nos ayuda a estar sanos y además podemos mejorar nuestro cuerpo. Esta combinación en definitiva nos ayudará a sentir más confianza en nosotros mismos. Por otro lado, a esto debemos sumarle dormir y comer saludablemente.

3. Debes decir no, tienes derecho: ¿Por qué sentirnos culpables al decir no? Estamos en todo nuestro derecho, y es necesario; esto no quiere decir que al hacerlo, vamos a faltar el respeto a los demás, debemos ser asertivos al hacerlo.

4. Encuentra tu pasión en la vida: ¿Qué es lo que realmente te apasiona? ¿Lo sabes? Eso precisamente ayudará a aumentar tu autoconfianza, sea lo que sea…un pasatiempo, algún trabajo que realmente te guste, entre otras cosas. Algo que realmente te guste hacer. ¡Descúbrelo!

5. ¡Cree en ti, y en tu corazón! No permitas que las opiniones de los demás te afecten, déjate llevar por lo que dice tu corazón, sigue tus valores y recuerda que tu punto de referencia debe venir de adentro de ti mismo.

6. Aprende del fracaso y sigue adelante: Sí, los errores, los problemas, las situaciones difíciles son precisamente nuestro mejor aprendizaje, es eso que nos va a ser evolucionar, aprender, madurar. Asume tu responsabilidad y sigue adelante.

7. Celébratate y rodéate de personas positivas: ¡Apapachate! ¡Celebra tus triunfos! Tienes todo el derecho de hacerlo, y creerlo.

Aunque no sea fácil, no es imposible recuperar tu autoconfianza. Recuerda que nadie es perfecto, y que cada uno tiene un espacio único y especial en el universo…así que cree en ti y ámate. Date permisos, evita ser tan critico y severo contigo mismo.

Fuente: https://bit.ly/2HgDgJX