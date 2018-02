¿Quisieras ganarte 10 millones de dólares en 4 días? Mira como lo hizo Kim Kardashian - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Como si estuviera tocada por una varita mágica, Kim Kardashian tiene el don de convertir en dinero todo lo que toca. Con su nueva colección de perfumes facturó diez millones de dólares en tan solo cuatro días.

A partir de una campaña realizada en sus redes sociales, la empresaria consiguió vender todas sus fragancias BAE, BFF y Ride or Die. ¡Sus fieles seguidores las compraron sin siquiera probarlas!

Los primeros 300.000 perfumes de su nueva colección, llamada Kimoji Hearts, se agotaron el domingo, tan solo cuatro días después de su lanzamiento. Las fragancias poseen un packaging en forma de corazón.

Los nombres de sus fragancias tienen significados particulares: BAE por Before Anyone Else, alude a la persona más importante en la vida de alguien, la que está antes que todos los demás; Ride or Die habla de la confianza incondicional, aquel que acompaña en todo; y BFF que se traduce en Best Friends Forever, celebra la amistad para siempre.

Ella tiene la clave para ser el foco de atención y maquinaria publicitaria de su propia línea de perfumes. ¿Se viene una nueva colección en breve debido a este éxito?.