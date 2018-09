Raven revela cómo fue vivir con un íntimo secreto - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La estrella de Disney, Raven Symoné, contó cómo secretamente luchó para sobrellevar la fama mientras crecía y aceptaba su sexualidad.

Raven tuvo luchas constantes

La actriz comenzó a trabajar en la televisión a los tres años y se convirtió en una sensación global en That’s So Raven, pero a los 12 años supo que era lesbiana.

La estrella de Disney reveló que mantuvo sus problemas en secreto, Raven dijo: “Definitivamente no soy un caso especial. He tenido desafíos en mi vida, mi homosexualidad ha sido uno de ellos. Es muy difícil cuando toda tu lo sabe pero no se confirma”.

Mientras tenía 20 años, Raven se tomó un descanso de cuatro años del centro de atención en medio de temores de que el mundo del espectáculo la volviera loca.

Ella agregó: “Dejé la industria. Me tomé cuatro años y descubrí quién era. Autorreflexioné. Empecé a estudiar arte. Esta industria te ciega de lo que es real y de lo que no. Para mantener un pie en la realidad y uno pie en la fantasía se necesita tener cordura”.

Raven ahora está de vuelta en la televisión interpretando su papel más famoso en la nueva serie Raven’s Home. Ella le da crédito a su madre de hablar duro por ayudarla a mantenerse en el buen camino.

Raven aseguró: “Tengo mis expectativas puestas por mis padres. No quieren que avergüence el apellido. Entonces les respondo. Siempre tengo a alguien de mi familia. Todos son geniales cuando se trata de dar consejos. Ellos siempre estarán allí a pesar de mis relaciones con mujeres”.